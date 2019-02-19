رياضة | نجم ليفربول: قادرون على خلق المشاكل لـ بايرن يونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: قادرون على خلق المشاكل لـ بايرن يونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار نجم ريق ليفربول الإنجليزي جوردان هيندرسون، إلى أنه لا يزال هناك بضعة أشهر، ولكن فريقه بات في الثلث الأخير من الموسم ولهذا السبب كان المعسكر في ماربيلا مهمة ليس فقط من أجل الاستعداد لمواجهة بايرن بل أيضاً للمرحلة المقبلة بشكل عام.
وقال هيندرسون في تصريحات صحفية قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، اليوم بدوري أبطال أوروبا: "كان أسبوعاً جيداً، و نحن جميعاً نتطلع لما هو قادم".
وبسؤواله.. التركيز كله منصب على مواجهة بايرن، ولكن هناك أيضاً مواجهة يونايتد...؟ أضاف هيندرسون قائلاً: "تنتظرنا مباراة كبيرة على آنفيلد ضد فريق كبير. الآن ليس في وسعنا سوى التركيز على مواجهة بايرن، و إلا ستتم معاقبتك. التركيز الآن على مواجهة بايرن و بعد ذلك سنحول تركيزنا إلى يونايتد".
وواصل: "إلى أي مدى تتابع بايرن ميونخ هذا الموسم؟ أشاهدهم مراراً عبر التلفاز، سواء في الدوري الألماني أو دوري الأبطال. حصلنا على فكرة جيدة حول طريقة لعبهم. الآن الأمر في أيدينا. أعتقد أنه يمكننا أن نسبب لهم المشاكل".
وتابع: "قد يتم الاعتماد على فابينيو في مركز قلب الدفاع. ما مدى إعجابك بما يقدمه وبطريقة تعامله مع المواقف المتغيرة؟ فاب يقوم بعمل رائع معنا، و كان أدائه ثابتاً في الكثير من المواقف المختلفة التي واجهها. لقد كان هذا مهماً لنا".
واختتم بقوله: "أتمنى أن يستمر في اللعب بشكل جيد. الأمر يتعلق بالدفاع كفريق كامل، ولا يعتمد فقط على ثنائي الدفاع. نحن بحاجة إلى مساعدة بعضنا البعض في الدفاع طيلة الوقت".
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