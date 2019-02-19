شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى معسكر بتروجت استعدادا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عودة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت قائمة فريقه التى اختارها لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وضمت قائمة بتروجت كلا من :- محمد أبو النجا "بونجا" – أحمد تمساح – حسام حسن – أحمد "زولا" – مؤمن إبراهيم – أحمد "لالا" – محمود صلاح – أحمد عفيفي – أحمد عبد الرسول – محمد فييرا – علي فرج – علي عيد – إبراهيم القاضى – أحمد سالم صافى – أحمد العجوز – حميد ماو – كريس جادي – حمادة طلبة – إسلام صيام – شكري نجيب – محمود عماد – محمد صبحى. يحتل بتروجت المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 19 نقطة، بينما يسعى لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى لعبور منطقة الخطر.

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