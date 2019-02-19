شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك ينعى وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بنعى الناقد الرياضى خالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضى السابق ورئيس قناة الأهلى، الذى وافته المنية أمس بعد وعكة صحية مفاجئة.
وجاء فى نعى النادى "ينعى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور الناقد الرياضى خالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضى السابق ورئيس قناة الأهلى، الذى وافته المنية أمس بعد وعكة صحية مفاجئة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
يذكر أن أسرة الراحل قد استقرت على إقامة العزاء بعد غد الخميس بمسجد عمر مكرم.
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