شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيرو يزور معسكر بيراميدز فى الجونة لمتابعة بينافينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المدير الفنى لمنتخب بيرو الأرجنتينى ريكاردو جاريكا على زيارة معسكر فريق بيراميدز بالجونة، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة بمنافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتواجد جاريكا بمعسكر بيراميدز لمتابعة بينافينتى لاعب الفريق، تمهيداً لضمه لصفوف المنتخب بعد الأداء الذى قدمه مع بيراميدز بمسابقة الدورى العام، والتقى جاريكا خلال زيارته بالأوروجويانى رامون دياز مدرب بيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز على موقع تويتر صورة من لقاء جاريكا ودياز بمعسكر بيراميدز.

ويواجه بيراميدز نظيره الجونة بمنافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام فى تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 45 نقطة.