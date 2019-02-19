مذيع بالجزيرة يهاجم جماهير الأهلي.. وآل الشيخ: "هنتصافى.. إنت مالك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هاجم جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، جماهير النادي الأهلي بشأن الهجوم على تركي آل الشيخ قبل أن يقوم الأخير بالرد من خلال تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب ريان، من خلال حسابه الرسمي على تويتر: "أعلن تضامني مع تركي آل الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي، الشعب المصري أرقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيء للشعب المصري، وليس لآل الشيخ".

كانت خلافات قد دبت بين آل الشيخ والنادي الأهلي، أعقبتها هتافات معادية من جانب جماهير النادي الأهلي، وهو ما زاد الأمور توترًا بين الرئيس الشرفي السابق للنادي وبين الجماهير.

ورد آل الشيخ من خلال تغريدة على نفس منشور ريان حيث كتب: "أنا وإخواني في مصر نتصافى إنت مالك؟!".

فيما أشاد الإعلامي عمرو أديب، برد "آل الشيخ"، ووصفه بالسعودي الأصيل الذي لا يسمح لأحد بالصيد في الماء العكر، معلقاً على حديث مذيع الجزيرة بـ"لعبة مكشوفة".