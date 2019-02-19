دياز يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

أعلن «رامون دياز»، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة الجونة، ضمن الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019، التي تقام بعد قليل على ملعب الجونة.

وشهد تشكيل بيراميدز عودة علي جبر مدافع الفريق، فيما يغيب نبيل دونجا للإيقاف، كما شهد التشكيل استبعاد أحمد أيمن منصور، والذي حل بدلا منه محمد فتحي.

وجاءت تشكيلة بيراميدز كالتالي:

«أحمد الشناوي، علي جبر، عمرو ميداني، محمد فتحي ، رجب بكار، عمر جابر، جون سيفوينتس، كينو، عبدالله السعيد، عمر خربين، كريستيان بينافينتي».