طلائع الجيش يفقد خدمات هذا الثلاثي أمام الزمالك

يغيب الثلاثي مصطفى محمد وأحمد كابوريا وإسلام جمال، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، المعارون لصفوفه من نادي الزمالك عن مواجهة الفريق غدا الأربعاء أمام الأبيض بالدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك وطلائع الجيش، غدًا الأربعاء على إستاد السويس، ضمن مواجهات الجولة ٢٣ لمسابقة الدوري الممتاز.