كأس السوبر سيقام خارج إسبانيا بين 4 أندية

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الثلاثاء إن كأس السوبر المحلية ستخضع لتغييرات جذرية، إذ سيتم توسيع المنافسة لتشمل أربعة فرق، وسيقام الدور نصف النهائي والنهائي خارج إسبانيا.

وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دون الكشف عن تفاصيل أو مكان إقامة المباريات: “ستقام كأس السوبر المقبلة خارج إسبانيا وسينافس على لقبها أربعة فرق”.

وخرج روبياليس، الذي تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإسباني في مايو (أيار) 2018، عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا، وكانت تقام بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدلاً من اثنتين وأقيمت في المغرب.

وفاز برشلونة 2-1 على إشبيلية.

وروبياليس من أشد المعارضين لخطط إقامة مباريات من دوري الأضواء الإسباني خارج البلاد، وعرقل اتحاده مقترحاً لإقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة الشهر الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.