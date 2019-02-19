التفاصيل الكاملة لأزمة مؤمن زكريا مع نادي أحد السعودي

كشفت مصادر خاصة تفاصيل أزمة مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي المعار لصفوف نادي أحد السعودي.
وأفاد مصدر مطلع مقرب للاعب بعدم وجود أية أزمات تهدد استمرار اللاعب بصفوف الفريق السعودي مشيرا إلى أن اللاعب تعرض لأصابة بإلتهاب في العضلة الامامية منذ عدة أيام.
وأضاف المصدر أن الاشعات التي أجراها مؤمن زكريا تؤكد عودته للتدريبات الجماية بعد أسبوعين عقب تعافيه من إلتهاب العضلة الأمامية.
وأشار إلى أنه ما يرغب النادي السعودي في تنفيذه هو عرضه على كونسلتو طبي وهو ما وافق عليه اللاعب وسيتم يوم الأربعاء غدا للتأكد من موعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد خلال أيام وفقا للتقييم المبدئي للاعب.
واجتمع مؤمن زكريا مع رئيس نادي أحد السعودي وشرح له أبعاد الإصابة وهو ما أكد تمسكه باللاعب.
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