أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أهمية أحترام الخصم ولما يملكه من خبرات كبيرة، في المواجهة التي ستجمع ليفربول ضد بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.
المدافع الهولندي الذي سيغيب عن مباراة الذهاب بسبب تراكم الكروات الصفراء، يتطلع لمباراة الإياب أمام الفريق البافاري على ملعب "أليانزأرينا" الموافق ١٣ مارس.
وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: " بايرن ميونيخ لديهم فريق قوي ومجموعة ممتازة من اللاعبين، من الرائع اللعب أمام منافس قوي مثل بايرن ميونيخ، اتوقع مباراة كبيرة ومثيرة من الطرفين".
وأضاف " لكن علينا أحترام
وتابع مدافع الريدز " أتطلع لمباراة الإياب وأي مباراة، لم ألعب على ملعب بايرن ميونيخ من قبل، تجربة جديدة، انتظر بحماس وشغف تلك المباراة، وملعبنا رائع أيضًا، علينا الاستمتاع والعلو للدور ربع النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: نحترم بايرن ميونيخ وسنقدم كل ما لدينا للفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.