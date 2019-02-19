مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا، ظهر بعد غدٍ الخميس، بمقر النادي بالجزيرة. غدٍ الخميس، بمقر النادي بالجزيرة. وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس في اجتماع الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.