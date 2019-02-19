رسميًا.. هاري كين يعود إلى تدريبات توتنهام

شهدت تدريبات توتنهام الإنجليزي صباح اليوم الثلاثاء عودة هداف الفريق هاري كين للمشاركة في التدريبات.
وكان كين قد أصيب في 13 يناير الماضي في أربطة الكاحل، وغاب عن التدريبات أسبوعين كاملين من فترة إعادة التأهيل المحددة له وكان من المقرر ان يغيب عن صفوفالسبيرز حتى منتصف شهر مارس قبل أن ينجح طبيب الفريق في وضع برنامج جيد ساعد اللاعب على العودة في وقت مبكر.
وخلال فترة غياب هاري كين عن الملاعب ، فقد تم إقصاء توتنهام من كأس
وقبل الإصابة كان يصارع هاري كين نجم توتنهام اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول علي هدافي الدوري الإنجليزي "البريمير ليج" ومازالت المنافسة مستمرة ويحتل هاري كين المركز الرابع في قائمة الهدفين برصيد 14 هدف بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر محمد صلاح.
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