فيديو.. ليفربول يتفوق على بايرن ميونخ في أخر مواجهة

كتبت: سارة جاب الله

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعد مواجهة الريدز اليوم أمام لعملاق البافاري هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين حيث التقيا 6 مرات من قبل وكانت أخر مواجهة في بطولة أودي الودية بأمريكا

2017 والتي فاز فيها الريدز بثلاثية دون رد.

وافتتح ساديو ماني التهديف للفريق الإنجليزي، في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم وقع المصري محمد صلاح على الهدف الثاني في الدقيقة 34، واختتم دانيل ستوريدج، أهداف اللقاء بالهدف الثالث

في الدقيقة 83، بينما أخفق بايرن ميونخ في تسجيل الأهداف طوال عمر اللقاء.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي متساويا مع صاحب المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بروسيا دور تموند برصيد 51 نقطة.

أهداف ليفربول في بايرن ميونخ...