الإسماعيلي في دوري الأبطال كتب - نورهان فضل: حدد فريق شباب قسنطينة الجزائرى، غدا الأربعاء ، موعدا لوصوله للأراضى المصرية فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى، السبت القادم، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كافة العقبات خلال فترة الإقامة. الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب برج العرب بالاسكندرية لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.

كانت هذه تفاصيل خبر شباب قسنطينة يعلن موعد وصوله للقاهرة استعدادًا للإسماعيلى بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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