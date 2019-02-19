تشكيل بيراميدز أمام الجونة .. عبدالله السعيد وكينو في الهجوم

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كتب- وليد خليل أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يحلَّ ضيفًا علي الجونة في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة ٢٣ لبطولة الدوري الممتاز. ضمن منافسات الجولة ٢٣ لبطولة الدوري الممتاز. ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى:أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، عمر ميداني، عمر جابر خط الوسط: محمد فتحي، عبدالله السعيد، كريستيان بينافينتي . خط الهجوم: كينو، جون سيفونتيس و عمر خربين

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