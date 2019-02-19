اونلاين | بث مباشر مباراة بيراميدز HD ضد الجونة

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بث مباشر مباراة بيراميدز HD ضد الجونة

يستضيف نادي الجونة نظيره بيراميدز في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بينما الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

ويتسلح بفوزه العريض على سموحة برباعية نظيفة تحت قيادة الأرجنتينى رامون دياز فيما تعادل الجونة مع الداخلية بهدفين مقابل هدفين فى نفس الجولة .

ويعتمد بيراميدز على خلطة رامون دياز السحرية بوجود جون سيفوينتس وعمر خربين ومن خلفهم عبد الله السعد وكارلوس بينافينتي وكينو وهذا الخماسي هو مصدر الرعب للفريق الذي أحدث طفرة في الدوري المصري هذا الموسم.

ويصطدم بيراميدز حمادة صدقي المدير الفني للجونة أحد أبناء النادي الأهلي والذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين سبق لهم اللعب للقلعة الحمراء مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي وعمر رضوان ولؤي وائل وأحمد علي وعمرو سعداوي وإسلام رشدي ومحمد ناجي جدو.