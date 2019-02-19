اونلاين | كورة ستار HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كورة ستار HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش
تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وضيفه بايرن ميونخ، التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد".. ويدخل الريدز المباراة متسلحًا بعاملى الأرض والجماهير، على أمل الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مباراة الإياب، التى تقام على ملعب «أليانز أرينا» قلعة البافارى، فى يوم الأربعاء الموافق 13 من مارس المقبل.
فيما يأمل الملك المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، الذى يتطلع لهز شباك بايرن، أملا فى مواصلة المشوار بالبطولة الأكبر فى القارة العجوز، والوصول للهدف الـ 15 له مع «الريدز» بالبطولة، والـ 21 له الشخصى.
ومن المقرر أن يقود اللقاء تحكيميا الحكم الإيطالى جيانلوكا روتشى.
التشكيل المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فابينهو، أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، جيجي فاينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
كورة ستار HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش
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