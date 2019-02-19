اونلاين | Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

تتوقف عقارب الساعة الكروية فى العالم بتمام العاشرة من مساء الليلة، حيث تشهد منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهتين من العيار الثقيل فى نفس التوقيت، الأولى بين ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونيخ الألمانى على استاد أنفيلد، والثانية تجمع ليون الفرنسى مع برشلونة الاسبانى على استاد بارك أوليمبيك بفرنسا.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

تمثل مواجهة «الريدز» ونظيره البافارى نهائيا مبكرا جاء قبل موعده، بعد ان وضعتهما القرعة وجها لوجه فى هذه المرحلة، وقد التقى الفريقان من قبل 7 مرات، فاز ليفربول فى مرتين، وانتصر بايرن فى مباراة واحدة، وتعادلا فى 4 مناسبات، بالإضافة إلى 4 مباريات ودية حقق بايرن الفوز فى مناسبتين منها، بجانب فوز وحيد للريدز، وتعادل وحيد.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وكانت أول مواجهة رسمية بين الفريقين فى 10 مارس 1971، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزى بثلاثة أهداف نظيفة، بينما آخر مواجهة رسمية بينهما كانت فى كأس السوبر الأوروبى فى 24 أغسطس 2001، وانتهت بفوز ليفربول 3/2.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

أما أكثر لاعب من الفريق الألمانى تسجيلًا فى شباك ليفربول فهو جيراد مولر بواقع 4 أهداف فى مباراتين، بينما الإنجليزى ألون إيفانز هو أكثر لاعبى الريدز تسجيلًا فى شباك البايرن برصيد 4 أهداف خلال 4 مشاركات.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ويغيب المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول عن مواجهة الليلة بسبب الايقاف، لحصوله على الإنذار الثانى فى مباراة فريقه ضد نابولى بدور المجموعات، بينما أعلن نادى بايرن جاهزية لاعبه الفرنسى كينجسلى كومان، لخوض المباراة بعدما عاد من الإصابة التى تعرض لها.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

واعترف يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول بأنه يواجه مشكلة فى اختيارات التشكيل، فى ظل غياب المدافع الأساسى جو جوميز عن اللعب لخضوعه لجراحة بعد تعرضه لكسر بالساق ولا يوجد موعد محدد لعودته، وربما يعتمد على لاعب خط الوسط البرازيلى فابينيو بجانب جويل ماتيب فى قلب الدفاع، لاسيما فى ظل هجوم قوى للفريق الألمانى بقيادة روبرت ليفاندوفسكى وفرانك ريبيري.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

أما لقاء ليون وبرشلونة فانه يشهد عودة «البارسا» للمشهد الأوروبى خارج ملعبه، وشبح الخروج يطارده منذ تتويجه بلقب البطولة للمرة الأخيرة على حساب يوفنتوس الإيطالى عام 2015، ولذلك فهو يبحث عن فوزه الأول خارج ملعبه فى المراحل الإقصائية من البطولة، منذ تغلبه على أرسنال الإنجليزى بهدفين للنجم الأرجتينى ليونيل ميسي، وكان المدير الفنى وقتها لويس إنريكي. وخاض البارسا 5 مباريات فى المراحل الإقصائية من دورى أبطال أوروبا، تعادل فى مباراة وتلقى الخسارة فى 4 مباريات، وسجل هدفا وحيدا واستقبلت شباكه 13 هدفا. المعروف أن البارسا صاحب الخمسة ألقاب فى بطولة دورى الأبطال، قد ودع المسابقة الموسم الماضى على يد روما الإيطالي، بعد فوزه ذهابا بنتيجة 4/1، ولكنه خسر فى لقاء الإياب فى إيطاليا بثلاثية نظيفة.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

كلوب يعد الجماهير بالفوز

وعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى جماهير «الريدز» بتحقيق الفوز على نظيره الالمانى اليوم، وقال إنه يتطلع كثيرا لهذه المباراة ويعد الجميع ببذل أقصى جهد من أجل الفوز، مشيرا الى ان فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة، وأنه شاهد العديد من المباريات لمنافسه وانه بعد تحليله لكل ذلك فإنه يعترف بأنه فريق يمتلك جودة عالية ممتزجة بخبرة كبيرة فى جميع خطوطه. واضاف: بايرن ميونيخ فاز بالدورى الألمانى 6 مرات متتالية، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وهو أحد الفرق التى تواجدت فى ربع النهائى وقبل النهائى والنهائى فى أكثر من مناسبة فى نسخ البطولة المختلفة فى آخر 10 سنوات، أرى أنهم مازالوا يحتفظون باللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة وأضافوا لهم كذلك العديد من اللاعبين الشباب الممتازين، إنهم فريق رائع ولديهم الكثير من اللاعبين الذين يقومون بأدوار مختلفة، لقد مروا بفترة من التراجع هذا الموسم، وهذا ما أدى إلى عدم احتلالهم الصدارة فى الدورى فى ظل النتائج الرائعة التى يحققها دورتموند.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

كوفاتش: الفرص متساوية.. والضغوط علينا كبيرة

أكد الكرواتى نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الألماني، أن فرص فريقه متساوية مع مضيفه ليفربول، وقال فى تصريحاته لمجلة «كيكر» الألمانية، إنه يعلم أن الضغوط كبيرة على الرغم من أن هذا هو موسمه الأول الذى يقود فيه الفريق، وأضاف: نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله فى بايرن ميونخ، وأن يكون هناك تقييم عادل لعمله بنهاية الموسم.

Liverpool لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ويحتل بايرن ميونيخ الذى توج بدورى أبطال أوروبا آخر مرة فى 2013، المركز الثانى فى الدورى الألمانى خلف بوروسيا دورتموند.

كما أكد يوشوا كيميش مدافع فريق بايرن البافارى أن مستوى «الريدز» فى الدورى الإنجليزى ودفاعه الصلب يجعله «المرشح الأوفر حظا» لعبور القمة الأوروبية. وصرح كيميش بأن ليفربول المرشح الأوفر حظا، فقد خسر مباراة واحدة فى الدورى طوال الموسم ودخلت مرماه 15 هدفا فقط.