اونلاين | بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية، على موعد مع مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على ليفربول الإنجليزي، ضمن فعاليات ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

ولطالما اتسمت المواجهات الألمانية الإنجليزية بالصراع والندية، نظراً للعداوة التاريخية بين البلدين، بعدما خاضا حروباً ضد بعضهما، خصوصاً في النصف الأول من القرن المنصرم، وقد امتد العراك السياسي بين البلدين إلى ملاعب كرة القدم، لا سيما بعد خسارة منتخب ألمانيا على يد إنجلترا في نهائي كأس العالم 1966.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

ولا تتوقف هذه العداوة عند مباريات المنتخبين الوطنيين فقط، بل تمتد للصراعات بين الفرق الإنجليزية والألمانية في المسابقات الأوروبية على مدار السنوات الماضية.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

ولا ينسى عشاق بايرن ميونخ الصفعة التي تلقاها الفريق البافاري في ملعب كامب نو عام 1999، على يد مانشستر يونايتد في نهائي الكأس ذات الأذنين، حين استطاع الشياطين الحمر إحباط الفريق البافاري بقلب الطاولة عليه من خلال تحويل تأخره بهدف إلى فوز قاتل ومتأخر بنتيجة 2/1، ليخطف رفاق أولي جنار سولشاير اللقب في لمح البصر.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

وتجرع بايرن ميونخ طعم المرارة في نفس البطولة عام 2012، حين خسر المباراة النهائية مجدداً على ملعبه أليانز أرينا أمام تشيلسي، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والنهائي بالتعادل 1/1.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

ولم يشهد تاريخ دوري أبطال أوروبا، أي مواجهة بين بايرن ميونخ وليفربول، لذلك فإن لقاء اليوم سيكون الأول بينهما، مع الإشارة إلى أن الفريقين التقيا 5 مرات في بطولات أخرى، ولعل أبرزها حين اصطدما ببعضهما البعض في ثمن نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز البايرن في الإياب 3/1.

بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد بايرن ميونخ يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين لعام 2001، حينما التقيا في كأس السوبر الأوروبي، ليحقق الريدز اللقب بعد الفوز بنتيجة 3/2.