رياضة | رئيس الزمالك يشعل حربا مع الأهلي على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يشعل حربا مع الأهلي على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك رئيس نادي الزمالك بالتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي بداية من الموسم القادم، مبديًا إعجابه الشديد بمستواه. وأبلغ رئيس الزمالك نجله أمير المشرف على فريق الكرة بحسم الصفقة مبكرًا والحصول على توقيع اللاعب لتأمين موقف الزمالك بسبب إمكانية تلقيه عروض أخرى. وينوي رئيس الزمالك عرض بعض اللاعبين للمقايضة مع الإنتاج ومنهم الثلاثي المعار لطلائع الجيش إسلام جمال ومصطفى محمد وأحمد كابوريا بالإضافة إلى دفع مقابل مادي نظير ضم الحارس. ويمتلك الزمالك بين صفوفه حارسين فقط خلال الفترة الحالية وهما جنش وعماد السيد في الوقت الذي ظهر فيه الأخير بمستوى ضعيف خلال الفترة الماضية. وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات قوية مع الحارس خلال الأيام المقبلة لضمه لصفوف الفريق الصيف المقبل. ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش غدً الأربعاء ببطولة الدوري على ستاد الجيش الثالث بالسويس.



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