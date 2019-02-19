رياضة | أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الفريق مباراة بيراميدز في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
محمود الغرباوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان أنجويم، وخط الوسط، سيرج اكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأمامهم، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو»، وأحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، أحمد سعيد «أوكا»، عمرو سعداوي، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي
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