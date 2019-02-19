رياضة | تركي آل الشيخ يحرج مذيع قناة الجزيرة: خليك في جزيرة الموز (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يحرج مذيع قناة الجزيرة: خليك في جزيرة الموز (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الذي قال إنه يتضامن معه ضد جماهير النادي الأهلي.

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة جمال ريان قائلا:" يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا اعرف كيف بعيش لوماكنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز ! وانا واهلي في مصر نصلح مع بعض ."

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة