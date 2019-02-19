رياضة | قبل مباراة ليفربول وبايرن.. فريق ألماني يحطم أحلام محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة ليفربول وبايرن.. فريق ألماني يحطم أحلام محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

حجز ليفربول مكانه في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما وصل بايرن ميونيخ لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وخاض محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي 6 مباريات رسمية سابقة ضد الأندية الألمانية (شالكة "مباراتان" - بايرن ليفركوزن "مباراتان" - هوفنهايم "مباراتان")، حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وسجل الفرعون المصري هدفين وصنع هدف وحيد.

وجاءت مواجهات محمد صلاح ضد الأندية الألمانية كالتالي:

- شالكة وعقدة محمد صلاح

أول مواجهة جمعت محمد صلاح ضد الأندية الألمانية كانت خلال احترافه مع فريق بازل السويسري وكانت ضد شالكة الألماني في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، وخسر بازل في المباراتين 1-0، 2-1 على الترتيب، ولم يسجل أو يصنع محمد صلاح أي أهداف.

- باير ليفركوزن

واجه محمد صلاح خلال تواجده مع فريق روما الإيطالي، فريق باير ليفركوزن الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 4-4، بينما فاز روما في الإياب 3-2، وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدف آخر.

- هوفنهايم

تجدد اللقاء بين محمد صلاح والأندية الألمانية، وذلك بعد انتقاله لصفوف ليفربول الإنجليزي، حيث التقي الفرعون المصري مع فريق هوفنهايم في تصفيات دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وفاز الريدز ذهابًا 2-1، وكرر انتصاره في لقاء الإياب بنتيجة 4-2 وسجل محمد صلاح هدفًا.

محمد صلاح ضد بايرن ميونيخ

** وستكون مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم المواجهة الرسمية الأولي لـ"صلاح" ضد العملاق البافاري، حيث سبق وتقابل الفرعون المصري مع بطل ألمانيا في مباراة ودية خلال أغسطس 2017 وانتهت بفوز الريدز 3-0، وسجل نجم منتخب مصر هدفًا لفريقه وذلك ضمن منافسات كأس أودي الودية الدولية.

تاريخ مباريات ليفربول وبايرن ميونيخ (ملوك التعادلات)

يتابع عشاق الساحرة الأوروبية في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، صوب ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما صعد بايرن ميونيخ لهذا الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وتعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ السادسة بين الفريقن بعد 5 مواجهات رسمية في البطولات الأوروبية، فاز كل فريق بمباراة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، وسجل الفريق الألماني 6 أهداف، مقابل 8 أهداف للريدز، وجمعت الفريقين مباراة ودية العام الماضي في بطولة كأس أودي وفاز الليفر بثلاثية نظيفة.

وتحمل مباريات ليفربول وبايرن ميونيخ "بشرة خير" للفريق الإنجليزي، حيث كان العملاق البافاري بوابته للتتويج بلقبين أوروبيين خلال تاريخ مواجهاتهما، الأول تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1981 بعد تخطي البايرن في الدور نصف النهائي، والثانية التتويج بلقب السوبر الأوروبي عام 2001، بعد فوزه على الفريق الألماني بنتيجة 3-2.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات ليفربول ضد بايرن ميونيخ الألماني

-1971

أول مباراة جمعت بايرن ميونيخ مع ليفربول الإنجليزي بالبطولات الأوروبية، كانت في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في إنجلترا، بينما فاز البايرن بنتيجة 3/1 في ألمانيا، وصعد للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

-1981

تجدد اللقاء بين ليفربول ونظيره بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1981، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وتعادل الفريقين 1/1 في لقاء الإياب بألمانيا، وصعد الريدز مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه، وصعد الليفر للمباراة النهائية وواجه ريال مدريد وفاز عليه بهدف دون رد وتوج باللقب الأوروبي.

-2001

آخر مواجهة جمعت ليفربول مع بايرن ميونيخ في بطولات أوروبا، كانت في السوبر الأوروبي عام 2001، وفاز الريدز بنتيجة 3/2 وتوج باللقب الأوروبي.

-2017

تقابل ليفربول مع فريق بايرن ميونيخ في مباراة ودية في بطولة كأس أودي العام الماضي، وفاز ليفربول بنتيجة 3-0.

قبل موقعة دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ "عقدة" يورجن كلوب (أرقام)

يتجدد اللقاء بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عندما يلتقي الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد فريق بايرن ميونيخ ، حيث سبق وواجه "كلوب" خلال قيادته فريقي بوروسيا دورتموند وماينز، الفريق البافاري في 29 مواجهة سابقة، فاز مدرب الريدز الحالي في 9 مباريات، مقابل 16 انتصارًا للبايرن، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

سجل لاعبو "كلوب" 44 هدفًا في شباك بايرن ميونيخ، بينما استقبلت شباكه 57 هدفًا.

أول مواجهة جمعت "كلوب" ضد بايرن ميونيخ كانت في 27 نوفمبر 2004، وكان وقتها مدربًا لفريق ماينز، وخسر فريقه بنتيجة 4-2، واحتاج بعدها المدرب الألماني 6 سنوات ليحقق فوزه الأول على العملاق البافاري، وكان ذلك في 3 أكتوبر 2010 وقاد بوروسيا دورتموند للفوز بنتيجة 2-0.

أكبر انتصار حققه "كلوب" ضد بايرن ميونيخ، كان خلال قيادته لبوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 2012، وفاز فريقه بنتيجة 5/2، بينما أكبر هزيمة له كانت مع نفس الفريق وكانت في الدوري الألماني 2009 وخسر 5/1.

آخر مواجهة جمعت مدرب ليفربول مع فريق بايرن ميونيخ الألماني كانت في 28 أبريل 2015 في نصف نهائي كأس ألمانيا، وكان وقتها مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، وفاز بنتيجة 3-1.