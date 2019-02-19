شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينعي شهداء الشرطة في حادث "الدرب الأحمر" والان مع التفاصيل

نعي معالي المستشار الاتحاد العربي لكرة القدم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، شهداء قوات المصرية في الحادث الإرهابي بمنطقة "الدرب ". وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص عزائي لأسر شهداء بالأمس..واؤكد ان وبطولات رجال الشرطة تتوالى حرصا على سلامة المواطنين، حيث استشهد في حادث الدرب رجال الشرطة لتحيا مصر آمنة مستقرة". وأضاف: " أن مصر باقية مادام هؤلاء رجال أمنها الذين لا يهابون الشهادة فداء للوطن.. وها هم الشهداء يسطرون بطولاتهم بأيديهم من أجل أمن المواطن". واختتم تصريحاته: " أقدم من قلبي تحية وتقدير وإجلال لرجال الأمن البواسل الذين تصدوا لإرهابي بينما كان يستهدف دماء المصريين لولا تدخل الشهداء".

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