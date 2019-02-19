انت الان تتابع نجوم الرياضة على رأس مشيعي جنازة خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على الحضور لتشييع جنازة الكاتب الصحفي، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي، الذي توفى مساء أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة قلبية في أثناء أداء صلاة الظهر بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روح الكاتب الصحفي إلى بارئها، علمًا بأن الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عامًا، عمل في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، قبل أن يتولى بنفسه رئاسة تحريرها في 2014.

وحضر الجنازة العديد من النجوم، على رأسهم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والنائب العامري فاروق، وأمين الصندوق خالد الدرندلي، والأعضاء خالد مرتجي ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وجوهر نبيل، علاوة على أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك الأسبق. كما