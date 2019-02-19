شكرا لقرائتكم خبر عن رد قاسي من تركي آل الشيخ على تغريدة مذيع الجزيرة حول مشجعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، على تغريدة نشرها جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، والتي عرض خلالها فيديو لجمهور الأهلي يوجه هتافات ضد «آل الشيخ»، منتقدًا إياها.

وجاء رد «آل الشيخ» قويًا، إذ كتب: «أنا وإخواني في مصر نتصافى، أنت مالك؟!».

الإعلامي عمرو أديب، أشاد بتعليق آل الشيخ، وكتب: «هو ده السعودي الأصيل اللي ميسمحش للمرتزقة تصطاد في المية العكرة. وانت عارف إنه مش النهاردة صحي من النوم بقى بيحب السعودية والسعوديين، تاريخه أسود مع السعودية ومصر والإمارات. لعبة مكشوفة وعيالي قوي».