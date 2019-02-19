خطوة واحدة تفصل زيدان عن التدريب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن زين الدين زيدان المدير الفنى السابق لريال مدريد، متحمس للانتقال إلى الدورى الإنجليزى، وخوض تجربة جديدة هناك، بعدما حقق 3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا مع الملكى قبل رحيله الصيف الماضى.

وأشارت صحيفة "دايلى ستار" إلى أن زيدان متشوق للعمل فى البريميرليج لكنه يواجه أزمة واحدة فقط حاليًا وهى عدم إجادته للغة الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة أن زيدان لا يرغب فى تعيين مترجم له مع الفريق لأن ذلك سيؤثر بالسلب على علاقته بلاعبيه، ولن يتمكن من توصيل كل ما يريده بالتحديد، وبالتالى لا يحبذ تلك الفكرة على الإطلاق.

وكان زيدان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لكن تألق أولى جونار سولشاير المدير الفنى المؤقت، حول اسم زيزو إلى تشيلسى بدلا من المتعثر ماوريسيو سارى الذى يقود البلوز فى موسمه الأول منذ قدومه الصيف الماضى من نابولى الإيطالى.

وتحدثت تقارير فى وقت سابق عن اتفاق زيدان مع إدارة تشيلسى على تدريب الفريق والموافقة ىعلى شروطه وأهمها استمرار البلجيكى إيدن هازارد وتجهيز 200 مليون إسترلينى لتدعيم الفريق والتشاور معه حال ضم أى لاعبين جدد قبل تعيينه.