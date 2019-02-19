شكرا لقرائتكم كلاكيت ثالث مرة .. حازم إمام خارج الخدمة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك الغياب عن صفوف فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر الدوري المصرى.
ويعانى حازم إمام من إصابة بالتهابات في الركبة مما تسبب في غيابه عن الزمالك في مباراتى نصر حسين دي بالكونفدرالية وإنبى فى الدورى الممتاز.
ويتجه فريق الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء إلى السويس من أجل إقامة معسكر مغلق فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.
وقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، خوض اللاعبين مرانًا جماعيًا على ملعب النادى، ثم يتوجهون بعده إلى السويس.
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
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