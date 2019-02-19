شكرا لقرائتكم محمد الشناوى ممنوع من الظهور أمام الداخلية بأمر الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حذر الجهاز الطبي للأهلي ، من مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مباراة الداخلية لعدم إكتمال شفائه بشكل سليم 100 %.

ورغم أن الشناوي إنتظم في مران الفريق أمس ،الأثنين،عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها قبل لقاء الإنتاج الحربي الأخير وكانت عبارة عن إصابته في العضلة الضامة إلا أن الجهاز الطبي يرى أنه من الأفضل عدم مشاركة الشناوي في مباراة الداخلية .

ويلتقي الاهلي مع الداخلية في الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد بتروسبورت في الولة الـ23 للدوري الممتاز.

ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن الشناوي سيواجه أزمة في التصويب بالكرة إذا ما شارك في لقاء الغد ومن الممكن أن تتفاقم الإصابة التى تحتاج لأستمرار إراحته من الظهور في المباريات