شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يقصي تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه تشيلسي 2 - صفر يوم الاثنين في دور الستة عشر.

وحسم مانشستر الفوز في الشوط الأول حيث تقدم الإسباني اندير هيريرا بهدف في الدقيقة 31 ثم أضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وتعرض تشيلسي لثاني هزيمة على التوالي بعد أن تجرع مرارة الهزيمة بستة أهداف دون مقابل على ملعب مانشستر سيتي يوم الأحد قبل الماضي في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر استعاد مانشستر توازنه بالفوز على ملعب تشيلسي بعد خسارته يوم الثلاثاء الماضي على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.