شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب حازم إمام عن الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى الغياب عن صفوف فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر الدورى المصرى.

ويعانى حازم إمام من إصابة بالتهابات فى الركبة ما تسبب فى غيابه عن الفريق فى مباراتى نصر حسين داى بالكونفدرالية، وإنبى فى الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 51 نقطة، من 16 فوز، و3 تعادلات، وخسارة وحيدة.