شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم نصره ليا عيد".. حسين الشحات يلقن أولاده ثوابت الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حسين الشحات لاعب النادى الأهلى على تعريف أولاده بشعارات النادى الأهلى وأغانيه الشهيرة، فى مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل.

وجاءت كلمات الأغنية التى حرص لاعب القلعة الحمراء على إيصال كلماتها لأولاه أثناء مشاركتهم له فى مران الفريق أمس، كالآتى "يوم نصره ليا عيد عمرى ما هكون بعيد، أووه أوووه، مش قادر أوصفه حبى ليك يا أهلى، الموت هيوقفه".

وظهر الشحات فى مقطع الفيديو المتداول له داخل سيارته بجوار أبنائه أثناء ذهابه للتدريبات.



حسين الحشات مع أولاده

ويستأنف النادى الأهلى تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء يوم الأربعاء فى الجولة الـ23 من مباريات الدورى العام.



حسين الشحات