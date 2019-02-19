عبد الفتاح لسوبر كورة: برادلى أقنع مورينيو بضم صلاح وفضيحة غانا ليست صدفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق تصريحات ساخنة ومثيرة خلال حوار خاص مع سوبر كورة، تحدث خلالها عن كواليس دخول محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى لعالم النجومية وفضل الأمريكى بوب برادلى على الفرعون المصرى من وجه نظره وكذلك كواليس خسارة المنتخب بسداسية أمام غانا فى تصفيات كأس العالم عام 2013. لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..

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