شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشييع جثمان خالد توحيد رئيس قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة الراحل خالد توحيد الناقد الرياضى والإعلامى ورئيس قناة النادى الأهلى، إلى مثواه الأخير، بعد أن وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء أدائه صلاة الظهر بالقلعة الحمراء، والتى نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى حيث وافته المنية.

وحرص كل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والعامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، على حضور تشييع الجنازة، كما حضر أعضاء مجلس إدارة النادى.

وكان محمد الدماطى وجوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عصام شلتوت الناقد الرياضى ورئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، أحمد شوبير، شطة، خالد بيبو، هشام حنفى، أسامة حسنى، نجوم الأهلى السابقين بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، المهندس عدلى القيعى مستشار التسويق بالقلعة الحمراء، اللواء الدهشورى حرب، فتحى مبروك، أبرز الحضور فى صلاة الجنازة.