شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل خالد توحيد تتلقى العزاء الخميس المقبل بعمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسرة الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلى على إقامة عزاء الفقيد بعد غد الخميس بمسجد عمر مكرم.

وكان خالد توحيد قد وافته المنية أمس بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده بالنادى الأهلى، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الناقد الرياضى والإعلامى الراحل عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.