قبل مواجهة الغردقة.. 7 أرقام لـ"بيراميدز والجونة" فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة لدورى كرة القدم المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز مع الجونة، المحدد لها الرابعة عصرا على ملعب استاد الأخير بالغردقة فى إطار الجولة 23 بالدورى الممتاز. ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة الانتصارات بعدما نجح فى تحقيق فوز كبير فى أخر ظهور على سموحة برباعية دون رد فى مسابقة الدورى، بينما يطمح الجونة فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بيراميدز الذى يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"بيراميدز والجونة" فى الجدول التالى :

بيراميدز و الجونة

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