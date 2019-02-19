محمد الشامي يكشف عن طموحاته مع الإسماعيلي

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي

كتب - نورهان فضل:

صرح محمد الشامى جناح فريق الإسماعيلي الاول لكرة القدم أن طموحه هو المساهمة فى قيادة فريقه لتحقيق بطولة بعد غياب طويل.

وانضم الشامى للدراويش خلال الميركاتو الصيفى الماضى قادما من الزمالك بجانب محمد مجدى.

وقال فى تصريحات تليفزيونية :”لم أقدم شىء مع

الإسماعيلى حتى الأن ،عازمون جميعا على التحلى بالروح القتالية من أجل اعادة الفريق لمسيرة الانتصارات بكافة البطولات واسعاد جماهيره العريضة”.

وأضاف :”تعرضت لإصابة قوية فى لقاء المقاولون العرب ابعدتنى عن الملاعب فترة

،لكنى سأعود قربيا وسأبذل قصارى جهدى من أجل كسب ثقة المدير الفنى البلجيكى يانيفسكى لحجز مقعد بالتشكيل الأساسى”.

وأنهى قائلا :”أهم ميزة عادت للاسماعيلى تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان حصول جميع اللاعبين على مستحقاتهم فى موعدها المحدد وهو ما يؤدى لخلق مناخ مثالى سيعود بالايجاب على النتائج فى الفترة المقبلة”.