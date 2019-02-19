اتحاد الكرة يسمح للعاملين في مجال الكرة بالترشح في انتخابات الجيلاية

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، إجراء تعديلات على شروط الترشح في الانتخابات، في لائحة النظام الأساسي للجبلاية.
واتفق مسئولو الجبلاية خلال اجتماع الأمس،على السماح لكل من عمل في مجال كرة القدم لمدة 5 سنوات، بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة، بعدما
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعًا للجمعية العمومية السبت المقبل في فندق موفمبيك بالسادس من أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات على اللائحة.
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