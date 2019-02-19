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فيديو.. هدف محمد صلاح الوحيد في شباك بايرن ميونخ

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فيديو.. هدف محمد صلاح الوحيد في شباك بايرن ميونخ وبايرن ميونيخ
كتبت - سارة جاب الله

 يحمل السجل التهديفي للنجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول هدفًا وحيدًا في شباك بايرن ميونيخ الألماني، وكان في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أودي

الودية، التي أقيمت في أغسطس 2017 وانتهت بفوز الريدز بثلاثية من دون رد.

 ونجح الفرعون المصري في إحراز الهدف

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الثاني في شباك بايرن ميونخ، بينما أخفق بايرن ميونخ في تسجيل الأهداف طوال اللقاء.

 جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي برصيد 17 هدفًا متساويًا مع الأرجنتيني أجويرو، نجم مانشستر سيتي.

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