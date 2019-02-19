فيديو.. هدف محمد صلاح الوحيد في شباك بايرن ميونخ

يحمل السجل التهديفي للنجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول هدفًا وحيدًا في شباك بايرن ميونيخ الألماني، وكان في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أوديالودية، التي أقيمت في أغسطس 2017 وانتهت بفوز الريدز بثلاثية من دون رد.
ونجح الفرعون المصري في إحراز الهدف
جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا متساويًا مع الأرجنتيني أجويرو، نجم مانشستر سيتي.
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