صورة.. سبورت الأسبانية تكشف عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ليون

برشلونة وليون كتب - سارة جاب الله كشفت تقارير أسبانية صباح اليوم تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة ليون والمقرر أن تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بفرنسا، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا. أبطال أوروبا. ونشرت صحيفة "سبورت" الأسبانية التشكيل الذي يخوض به فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اللقاء والذي يبدأ بخطة 4.3.3 لتكون التشكيلة كالتالي.. في حراسة المرمى: تير شتيجن في خط الدفاع: جوردي ألبا، جيراد بيكيه، كليمنت لينجليه، نيلسون سيميدو. في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال. في الهجوم: الفرنسي عثمان ديمبلي، الأوروجوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي. وشهدت التشكية غياب نجم الفريق وكوتينيو.

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