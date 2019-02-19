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علي فرج بطل الجمهورية في الإسكواش

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علي فرج بطل الجمهورية في الإسكواشعلى فرج لاعب الاسكواش
كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

نجح على فرج، لاعب وادي دجلة المصنف رقم 1 على العالم، في حصد لقب بطولة الجمهورية للإسكواش متغلبًا على طارق مؤمن المصنف الرابع على العالم.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي 7-11، 11-9،

5-11، 16-14، 11-7.

وأعرب على فرج عن سعادته باللقب وبتمثيل أندية وادي دجلة مؤكدًا أنه أعلى لقب في البطولات المحلية وهو ما يعني له

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الكثير، لأنه كما يهتم بالألقاب العالمية فإنه يهتم بالألقاب المحلية أيضًا.

وأضاف فرج أن أهم صفات الرياضيين العالميين هو حصد الألقاب والتأكيد على موهبتهم في جميع الفعاليات .

كما أكد فرج أن لقب بطولة الجمهورية لا يزال يعني له الكثير وإضافة إلى مسيرته.
 

 

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