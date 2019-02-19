علي فرج بطل الجمهورية في الإسكواش

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

نجح على فرج، لاعب وادي دجلة المصنف رقم 1 على العالم، في حصد لقب بطولة الجمهورية للإسكواش متغلبًا على طارق مؤمن المصنف الرابع على العالم.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي 7-11، 11-9،

5-11، 16-14، 11-7.

وأعرب على فرج عن سعادته باللقب وبتمثيل أندية وادي دجلة مؤكدًا أنه أعلى لقب في البطولات المحلية وهو ما يعني له

الكثير، لأنه كما يهتم بالألقاب العالمية فإنه يهتم بالألقاب المحلية أيضًا.

وأضاف فرج أن أهم صفات الرياضيين العالميين هو حصد الألقاب والتأكيد على موهبتهم في جميع الفعاليات الرياضية.

كما أكد فرج أن لقب بطولة الجمهورية لا يزال يعني له الكثير وإضافة إلى مسيرته.

