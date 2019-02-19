منتخب شباب اليد يفوز على الإمارات ببطولة البحر المتوسط

منتخبا مصر والإمارات لكرة اليد شباب

بورسعيد - عبد الرحمن بصلة :

واصل المنتخب المصرى لشباب كرة اليد انتصاراته بفوز كبير على المنتخب الإماراتى بنتيجة ٢٦/١٥ فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد رقم

16 للشباب، ليحافظوا على صدارة المجموعة الأولى مناصفة مع المنتخب الفرنسى قبل مباراتهما التى تقام مساء اليوم بصالة بورسعيد، وكان المنتخب المصرى قد حقق مصرفوزين على المنتخب التركى ٢٧/١٣ ثم على المنتخب المغربى 22/15 .

وفى مباريات اليوم فازت فرنسا على إيطاليا 26/13 فى المجموعة الأولى ورومانيا على ليبيا 34/12 ومونتنيجرو على الجزائر 30/13 فى المجموعة الثانية، وتقام بعد قليل مبارتين المغرب أمام تركيا والسعودية أمام تونس.