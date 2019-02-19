موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ليفربول وبايرن ميونيخ القاهرة : بوابة الوفد يستضيف فريق ليفربول الأنجليزي نظيره بايرن ميونيخ الالماني اليوم الثلاثاء على ملعب "إنفيلد" في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. ويقود المباراة تحكيميا جيانلوكا روكي ومساعده فيليبو ميلي وماتيوي باسيري في وجود الحكم رابع باوليو فاليري. ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت hd2 بصوت المعلقين الرياضيين حفيظ دارجي وعلي محمد علي. وتذاع المباراة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الامارات.

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