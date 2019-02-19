رياضة | لاعب الطائرات يفتح النار على البنك واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الطائرات يفتح النار على البنك واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح علي كعبوشة النار على مسئولي اتحاد الكرة بعد إعلان مسئولي لجنة القسم الثالث إلغاء نتيجة مباراة الفريق مع البنك، واحتساب نتيجة المباراة بفوز البنك وذلك لاشراك لاعب الطائرات مصطفى عبد الجواد الحاصل على ثلاث انذارات في المباراة.

وصرح اللاعب لـ"الخليج 365 الرياضي" أن أحد مسئولي البنك قام بعرض رشوة مالية كبيرة للفريق ولطاقم التحكيم من أجل صعود البنك. إلا أن الكابتن صالح عبد الحميد قام بطرده من ملعب المباراة وتحدث مع مسئولي الطائرات من الخارج بترك المباراة للبنك.

وفي سياق الموضوع اتهم اللاعب جولدي بقيامهم بعرض رشوة مالية كبيرة ووجبات غذائية للنادي من أجل الفوز بالمباراة، وأن مسئول جولدي تحدث مع إداري الطائرات أثناء سير الفريق إلى ملعب المباراة.

وقام اللاعب باتهام إداري الفريق الكابتن هاني هلال بأنه قام بإدراج اسم اللاعب مصطفى عبد الجواد الذي يأتي من المنوفية إلى القاهرة للعب مباريات فريقه في قائمة الانذارات من أجل تحقيق مجاملة البنك وصعودهم لدورة الترقي، وأنه مهمل في عمله.

وطالب اللاعب في ختام تصريحاته اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع مسئولي الناديين وإداري الفريق من أجل تحقيق العدالة.