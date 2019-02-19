رياضة | رئيس برشلونة يحسم مستقبل ميسي ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يحسم مستقبل ميسي ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الإسباني جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، مستقبل ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالوني.

ويذكر أن برشلونة يعمل حاليًا على بناء فريق جيد لبرشلونة لايتأثر سلبًا بعد اعتزال ليو ميسي للكرة.

ونقل LE FIGARO تصريحات بارتوميو والذي قال: نحن نفكر في مستقبل برشلونة بدون ميسي ونعمل حاليًا على التخطيط لهذا الأمر بشكل جيد وميسي بالفعل قادر على الاستمرار كلاعب حتى بعد نهاية عام 2021.

وأضاف بارتوميو: اذا اعتزل ميسي أو رحل عن برشلونة، فهذا سيكون خبر صادم لبرشلونة وعلى المدرب من الآن التفكير في إيجاد بديل للنجم الأرجنتيني.

وتابع بارتوميو: سنطلق الخطة الجديدة لبرشلونة استعدادًا للموسم المقبل في شهر مارس القادم ومن الصعب عودة نيمار للبارسا، خاصة أننا نملك كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وعن مباراة ليون الفرنسي قال بارتوميو: المباراة ستكون معقدة على برشلونة وهم سيلعبون لإقصائنا من البطولة، فالجميع يرشحنا للوصول إلى المباراة النهائية.