رياضة | مدرب بيرو في معسكر بيراميدز لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرو في معسكر بيراميدز لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في معسكر الفريق بالجونة.
والتقى جاريكا بمواطنه رامون دياز، وذلك لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة كرستيان بينافينتي، لاعب منتخب بيرو.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الداخلية، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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