رياضة | مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان معركة ريال مدريد وبيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان معركة ريال مدريد وبيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي إدواردو إندا أن ريال مدريد الإسباني يرغب في الموافقة على رحيل الويلزي جاريث بيل لصفوف تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقترب بيل بصورة كبيرة من ترك ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بسبب هبوط أدائه الفني، كما أن الريال سيحاول استغلال مبلغ بيع بيل للتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلسي.

وتحدث إندا الصحفي بصحيفة دياريو الإسبانية قائلًا: عراك متواجد حاليًا بين إدارة ريال مدريد ووكيل بيل، الريال يريد رحيل بيل لتشيلسي ولكن وكيل بيل يريد أن ينقل موكله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف إندا: بيل كان اتفق مع الريال على تحديد ناديه المقبل، لكن الريال سيخلف وعده فهو يضغط على اللاعب للانتقال إلى البلوز واللاعب الويلزي لايقبل بهذه الأمر، والريال يريد نقل بيل للبلوز لتسهيل انتقال هازارد إليه.