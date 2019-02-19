رياضة | مباريات مرتقبة للقناة وإف سي مصر والترسانة وكوكاكولا بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة للقناة وإف سي مصر والترسانة وكوكاكولا بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سبع مباريات مرتقبة، تشهدها الجولة التاسعة عشر، من منافسات المجموع الثانية، بدوري القسم الثاني، ومن المقرر أن تنطلق المباريات في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل، ماعدا لقاء الترسانة مع الشمس الذي سيقام في السادسة مساءاً.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات الأسبوع الـ 19 :

- إف سى مصر مع سيراميكا

يحتضن ملعب بتروسبورت، مواجهة من العيار الثقيل، يجمع فريق إف سي مصر، مع نظيره فريق سيراميكا، ويخوض نادي مصر اللقاء برصيد 34 نقطة، في المركز الرابع، بقيادة محمد صلاح، بينما يدخل سيراميكا اللقاء وهو المتصدر بقيادة رمضان السيد برصيد 37 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تفوق نادي مصر بثلاثية بيضاء.

- منتخب السويس مع القناة

يلتقي فريق السويس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة علاء نوح برصيد 18 نقطة ، مع نظيرة فريق القناه الثاني بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 36 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف على ملعب القناة.

- كوكاكولا مع دمياط

يستضيف فريق كوكا كولا الخامس، بقيادة تامر مصطفى، برصيد 32 نقطة، نظيرة فريق دمياط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد اسماعيل برصيد 13 نقطة، وذلك على ملعب اتحاد الشرطة، وخسر دمياط في لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين لهدف.

- المريخ مع جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين السابع بقيادة سمير كمونه برصيد 24 نقطة، ضيفاً على فريق المريخ السادس، بقيادة اشرف خضر برصيد 25 نقطة/ وكان التعادل السلبى قد حسم نتيجة الدور الاول.

- النصر مع ابى صقل

يلتقي فريق النصر التاسع بقيادة سيد عيد صاحب الـ 21 نقطة، مع فريق أبى صقل الذي يتواجد بالمركز الأخير بقيادة طارق جمال، برصيد 5 نقاط، وتفوق النصر في الدور الأول بخمسه أهداف مقابل هدفين.

- الزرقا مع بورتو

يلتقي فريق الزرقا صاحب المركز الحادي عشر، بقيادة أيمن الجمل برصيد 19 نقطة، مع فريق بورتو العاشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 20 نقطة، وكان الزرقا حقق الفوز بثلاثه أهداف مقابل هدفين في الدور الاول.

- الترسانة مع الشمس

وفي تمام الساعة السادسة مساءاً، يواجه فريق الترسانه صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد كشرى برصيد 35 نقطة، فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة تامر حسن برصيد 22 نقطة، وحقق الشمس الفوز بهدفين نظيفين في اللقاء الأول.

- ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 37 نقطة

2- القناه 36 نقطة

3- الترسانه 35 نقطة

4- مصر 34 نقطة

5- كوكاكولا 32 نقطة

6- المريخ 25 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- الشمس 22 نقطة

9- النصر 21 نقطة

10- بورتو 20 نقطة

11- الزرقا 19 نقطة

12- منتخب السويس 18 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط