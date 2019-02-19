رياضة | أجيري يصدم مهاجم الأهلي قبل معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يصدم مهاجم الأهلي قبل معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلي من معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه 18 مارس المقبل.

يأتي ذلك، بسبب غياب اللاعب عن المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة، بسبب الإصابة، وحتى في حال عودته قبل معسكر مارس، سيكون غير جاهزا من الناحية البدينة.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، على أن يطير بعد ذلك المنتخب من النيجر إلى نيجيريا لمواجهة منتخب النسور وديا.