رياضة | الاتحاد الإسباني يكشف النقاب عن الشكل الجديد لبطولة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإسباني يكشف النقاب عن الشكل الجديد لبطولة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الشكل الجديد لبطولة كأس السوبر الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة أس الإسبانية أن لويس روبياليس رئيس اتحاد القدم الإسباني أعلن أن السوبر الإسباني في شكله الجديد سيضم أربع أندية حيث سيخوض صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني في الليجا بجانب وجود بطل كأس الملك ووصيفه في دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني والفائز من المواجهتين سيتواجد في نهائي كأس السوبر.
وذكر اتحاد القدم الإسباني، أنه لن تُقام مباراة مركز ثالث ورابع في بطولة السوبر الإسباني بشكلها الجديد.
وكان برشلونة تُوج بلقب السوبر الإسباني في أغسطس الماضي على حساب نادي إشبيلية في المغرب.
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